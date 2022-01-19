Суд продлил арест бывшего спортивного директора «Тамбова»

Ленинский районный суд в Тамбове продлил срок содержания под стражей бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова, обвиняемого в мошенничестве, информирует ТАСС.

«Суд продлил срок содержания под стражей Павла Худякова до 23 марта 2022 года», — сообщила собеседница агентства.

Худяков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Его задержали сотрудники полиции в Московской области 24 ноября, после чего доставили в Тамбов. Ленинский районный суд 26 ноября арестовал обвиняемого на два месяца.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. В мае «Тамбов» фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников. В октябре Арбитражный суд региона признал клуб банкротом.