Рамирес отреагировал на свое удаление в матче против «Локомотива»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес отреагировал на свое удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

— Считаешь ли ты, что подвел команду?

— Конечно, это плохо. 10 игроков на поле — это плохо.

28-летний защитник первую желтую карточку получил на 56-й минуте, а вторую — на 63-й.

«Локомотив» выиграл второй матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.