Сперцян — о матче с «Локомотивом»: «Думаю, мы не вышли на второй тайм»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче 20-го тура РПЛ.

— Что тренер сказал после матча?

— Это останется в раздевалке.

— Чувствуешь как капитан ответственность, что не смог завести команду?

— Я всегда чувствую, что я что-то не так сделал, дело не в повязке.

— Сейчас такой результат ты чем можешь объяснить?

— Думаю, мы не вышли на второй тайм. Не могу объяснить, почему.

— Сильно ли не хватало Сафонова?

— Конечно, не хватало. Но Стас провел хороший матч, спасал нас много, отбил пенальти.

— Ты понял, за что показали вторую желтую Рамиресу?

— Нет, еще не видел повтор. Сказали, что он ударил.

— Какой настрой у сборной?

— Очень важный матч. Надо сейчас переключаться к играм сборной.

— Из этой группы возможно выйти?

— Возможно.

— К вам присоединился еще и Тикнизян...

— Тикнизян — усиление для сборной Армении.