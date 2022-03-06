Юран рассказал о травме Юрия Жиркова

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о состоянии полузащитника Юрия Жиркова, который получил травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Повреждение Жиркова? Пока точного диагноза нет. Похоже, что случился микронадрыв. Будем разбираться», — заявил Юран.

«Локомотив», набравший 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 баллами располагаются на последней, 16-й строчке.