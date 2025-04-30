Футбол
30 апреля, 12:40

Ориньо — о словах Садыгова: «Любая конструктивная критика от руководства имеет место быть»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.

— Туфан Садыгов сказал: «Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».

— Любая конструктивная критика, которая идет от руководства, имеет место быть. Сейчас у нас был проведен разговор внутри клуба с президентом РПЛ. И очень надеюсь, что он поможет решить ситуацию в клубе. Слова Садыгова? Это внутренние дела команды.

18 апреля президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление «Химками».

После 26 туров РПЛ подмосковный клуб занимает 12-е место с 24 очками.

  • АндрейЕвгеньевич

    Прекратите повторять чушь !! Никое внешнее управление не предусмотрено ни одним правовым документом !! Пишите то, что опускает вас ещё ниже плинтуса..

    30.04.2025

  • zg

    Руководство которое не платит,не имеет права ни на что,не то,что на критику!:laughing:

    30.04.2025

    • Травматолог рассказал, как лечил травму Агкацева: «Уже два раза был вывих этого пальца»

    Лечивший палец Агкацева врач рассказал, что болеет за «Зенит»: «В этом году желаю победы «Краснодару»
