Ориньо — о словах Садыгова: «Любая конструктивная критика от руководства имеет место быть»
Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.
— Туфан Садыгов сказал: «Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».
— Любая конструктивная критика, которая идет от руководства, имеет место быть. Сейчас у нас был проведен разговор внутри клуба с президентом РПЛ. И очень надеюсь, что он поможет решить ситуацию в клубе. Слова Садыгова? Это внутренние дела команды.
18 апреля президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление «Химками».
После 26 туров РПЛ подмосковный клуб занимает 12-е место с 24 очками.
