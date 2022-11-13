Карпин назвал задачи «Ростова» на вторую часть сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на вторую часть сезона.

«Цели «Ростова»? Зависит от перерыва, какой командой мы зайдем в весну. Тогда будем ставить задачи. Если усилимся и сохраним костяк, станем бороться за то, чтобы оказаться как можно выше», — сказал Карпин «СЭ».

53-летний российский специалист также похвалил свою команду за набранное количество очков. По его мнению, их хватит, чтобы не попасть в стыки.

«За эту часть сезона набрали необходимое количество очков, чтобы не попасть в стыки. Мы проделали хорошую работу», — добавил Карпин.

«Ростов» занимает третье место с 35 очками в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.