Защитник «Факела» Дзиов вероятно не сыграет в 2025 году из-за травмы

Агент защитника «Факела» Максима Дзиова Панагиотис Панотсопулос в разговоре с «СЭ» назвал сроки возможного возвращения футболиста.

«Видел момент с Дзиовом. К сожалению, очень серьезная травма. У Максима был хороший сезон, но теперь он пропустит от 6 до 8 месяцев», — сказал Панотсопулос «СЭ».

Ранее стало известно, что у Дзиова закрытый перелом со смещением. Позднее «СЭ» сообщал, что футболисту предстоит операция.