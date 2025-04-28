В «Химках» пообещали выполнить все обязательства по контрактам футболистов

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов прокомментировал ситуацию с контрактным обязательствами перед футболистами.

«Все обязательства, которые клуб на себя взял в рамках контрактов и других вещей, выполняются и будут выполнены. Выполняются не только за счет средств, которые выделила РПЛ. Что такое внешнее управление? Здесь речь идет исключительно о тех средствах, которые поступают из лиги. Лига контролирует их расходование, они могут быть потрачены только на зарплату и налоги. В этом заключается внешнее управление», — цитирует Брехова ТАСС.

Ранее РПЛ авансом выплатило «Химкам» деньги в счет будущих выплат от спонсорских контрактов лиги, также футболисты получили зарплату за декабрь.

27 апреля главный тренер «Химок» Магомед Адиев заявил, что игроки получили выплаты за январь.

После 26 туров подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 24 очками.