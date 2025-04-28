Гаджи «Автомат» посмеялся над словами Дзюбы: «Он, наверное, имел в виду, что в футболе у него есть шансы против Ислама»

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов в разговоре с «СЭ» оценил шансы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в бою против чемпиона UFC Ислама Махачева.

«Он, наверное, имел в виду, что в футболе у него есть шансы против Ислама (смеется). Артем — парень с юмором. Он, может, про падел говорил. Не, я в него не верю. Разница в весе и габаритах? Не, Ислам замучает его. Там вопрос веса и габаритов не важен вообще. Дзюба, допустим, 100 кг весит. Ислам в межсезонье 80 весить будет и просто замучает его. Не, не верю. Артем просто с юмором отнесся к этому», — сказал Наврузов «СЭ».

РанееДзюба заявлял, что мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева в бою по правилам ММА.