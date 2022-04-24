Варела: «После поражения от ЦСКА нам будет сложнее бороться за чемпионство»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сейчас нам сложнее бороться за чемпионство, у «Зенита» есть преимущество по очкам, но не забываем, что ещё есть игры в чемпионате. У меня и у всех иностранцев «Динамо» все хорошо. Никто не знает, что будет в следующем сезоне. Сейчас мы думаем только о концовке чемпионате и Кубке. О новом сезоне мы будем думать после перерыва. Пока все наши мысли о «Динамо».

У нас все нормально, все хорошо, но это футбол: можно победить или проиграть. Сегодня проиграли, но надо продолжать работать. Надо идти шаг за шагом, у нас ещё есть домашний матч в чемпионате, который надо обязательно выиграть, а потом уже настраиваться к игре в Кубке», — сказал Варела.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 52 очками в 26 матчах. Бело-голубые отстают от лидирующего «Зенита» на 3 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на один матч меньше.