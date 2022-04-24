Бийол: «Думаю, ЦСКА может занять второе место»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

— Сегодня все получилось, я очень рад за команду. Хочу, чтобы и дальше мы продолжали так играть оставшиеся игры. Я знаю, что все получится.

— После дерби долго отходили от поражения?

— Сложно отходить от таких матчей. Я не спал два дня, но сейчас надо думать о предстоящих играх. Сегодня мы хорошо поработали, заслужили победу. Цель у ЦСКА на остаток сезона? Думаю, второе место можно занять.