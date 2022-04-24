Полузащитник ЦСКА Карраскаль рассказал о своем будущем в команде

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль после завершения матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0) рассказал о своем будущем в команде.

— Ты понимаешь, что сегодня вы оставили «Динамо» без борьбы за золото?

— Я на этом не зацикливался на этом. Мы сфокусированы на том, чтобы наладить свою игру и набрать три очка. Мы меньше всего думали о чей-то там борьбе за чемпионство.

— Ты понимаешь, почему в первом тайме игра была совсем скучная, а во второй половине игре все резцовой поменялось?

— В первом тайме была достаточно равная игра. Но после перерыва мы перехватили инициативу. Мы стали больше владеть мячом и создавать моментов у чужих ворот. В этом есть разница.

— Твой агент на этой неделе сказал, что ЦСКА выкупит тебя, потом клуб попросил не торопиться с такими высказываниями. Ты остаешься в команде летом?

— Давайте сами клубы решат эту ситуацию. Я сконцентрирован хорошо закончить сезон и принести ЦСКА максимальное количество пользы, пусть клубы сами договариваются.

— Тебя все устраивает в ЦСКА?

— Да, я очень доволен командой. Все ребята ко мне хорошо относятся. Я действительно счастлив в ЦСКА!

23-летний колумбиец пополнил состав армейцев в феврале 2022 года. В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Карраскаль провел восемь матчей и забил один гол.