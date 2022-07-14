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Защитник «Динамо» пропустит старт сезона в РПЛ из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт не сможет помочь своей команде в начале сезона-2022/23, сообщает Sport24.

По данным источника, 29-летний уругваец пропустит от 2 до 3 туров МИР РПЛ. Футболист еще не до конца восстановился от травмы.

В первом туре предстоящего сезона «Динамо» сыграет дома против «Ростова» (17 июля, начало — в 20.00 мск). Во втором туре бело-голубые встретятся на своем поле с «Торпедо» (24 июля, начало — в 17.30 мск), а в третьем — на выезде с «Факелом» (30 июля, начало — в 15.00 мск).

В сезоне-2021/22 Лаксальт принял участие в 16 матчах «Динамо» во всех турнирах, заработал 5 желтых карточек и не отличился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-14-zashchitnik-dinamo-laksalt-propustit-pervyye-dve-tri-igry-chempionata
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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