Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Юран о переходе экс-игроков «Спартака»: «Они способны доказать, что нужны большому футболу»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о большом количестве экс-игроков «Спартака» в подмосковном клубе.

— Появление такого количества бывших спартаковцев — стечение обстоятельств?

— В какой-то степени. Я всегда следил за тем, что происходит в «Спартаке». И обратил внимание на то, что очень часто, ярко начав, талантливые игроки вынуждены потом уходить и искать себя в других клубах. Вспомните, с каким восторгом говорили о первых шагах того же Давыдова, которого Федун называл русским Месси. А какое будущее предрекали Гулиеву, Зуеву, Ломовицкому! Все они прошли качественную спартаковскую школу, обладают игровым вкусом и еще способны доказать, что нужны большому футболу. Думаю, все это пригодится в «Химках» и им, и команде. Кстати, в числе новичков назову еще защитника, который также выступал за «Спартак». Это Ираклий Чежия.

Полностью интервью с Сергеем Юраном можно прочитать здесь.

Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
Уйти нельзя остаться. Что происходит с Миранчуком в «Аталанте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Динамо» пропустит старт сезона в РПЛ из-за травмы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости