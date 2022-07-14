Юран о переходе экс-игроков «Спартака»: «Они способны доказать, что нужны большому футболу»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о большом количестве экс-игроков «Спартака» в подмосковном клубе.

— Появление такого количества бывших спартаковцев — стечение обстоятельств?

— В какой-то степени. Я всегда следил за тем, что происходит в «Спартаке». И обратил внимание на то, что очень часто, ярко начав, талантливые игроки вынуждены потом уходить и искать себя в других клубах. Вспомните, с каким восторгом говорили о первых шагах того же Давыдова, которого Федун называл русским Месси. А какое будущее предрекали Гулиеву, Зуеву, Ломовицкому! Все они прошли качественную спартаковскую школу, обладают игровым вкусом и еще способны доказать, что нужны большому футболу. Думаю, все это пригодится в «Химках» и им, и команде. Кстати, в числе новичков назову еще защитника, который также выступал за «Спартак». Это Ираклий Чежия.

Полностью интервью с Сергеем Юраном можно прочитать здесь.