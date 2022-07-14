Юран о переходе экс-игроков «Спартака»: «Они способны доказать, что нужны большому футболу»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о большом количестве экс-игроков «Спартака» в подмосковном клубе.
— Появление такого количества бывших спартаковцев — стечение обстоятельств?
— В какой-то степени. Я всегда следил за тем, что происходит в «Спартаке». И обратил внимание на то, что очень часто, ярко начав, талантливые игроки вынуждены потом уходить и искать себя в других клубах. Вспомните, с каким восторгом говорили о первых шагах того же Давыдова, которого Федун называл русским Месси. А какое будущее предрекали Гулиеву, Зуеву, Ломовицкому! Все они прошли качественную спартаковскую школу, обладают игровым вкусом и еще способны доказать, что нужны большому футболу. Думаю, все это пригодится в «Химках» и им, и команде. Кстати, в числе новичков назову еще защитника, который также выступал за «Спартак». Это Ираклий Чежия.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -