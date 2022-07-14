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Юран об интересе «Зенита» к Лантратову: «Переговоры зашли в тупик. Тема закрыта»

Александр Львов
Обозреватель
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал возможный переход вратаря Ильи Лантратова в «Зенит».

— Им всерьез интересовался «Зенит». Но в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и эта тема закрылась. Признаюсь, если бы переход состоялся, я бы искренне порадовался за Илью, для которого это стало бы шагом вперед в карьере. И он заслужил его своим трудолюбием, мастерством, преданностью делу. На таких игроков тренер всегда может опереться.

— При этом «Химки» взяли двух голкиперов — Митрюшкина и Гудиева. Не получится ли, что борьба за место первого номера создаст нервозность в их отношениях и скажется на игре?

— Дело в том, что селекционная служба занялась поиском новых вратарей, когда по поводу Лантратова начались переговоры с «Зенитом». Тогда и всплыли кандидатуры Митрюшкина и Гудиева. И теперь в нашем распоряжении три сильных вратаря, чем не располагает ни один клуб премьер-лиги. И пусть каждый из них доказывает право на место в составе. Ведь конкуренция заставляет работать на максимум.

Полностью интервью с Сергеем Юраном можно прочитать здесь.

Илья Лантратов
Сергей Юран
ФК Зенит
ФК Химки
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