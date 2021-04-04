Защитник «Динамо» Ордец прокомментировал слухи о пересмотре контракта

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал «СЭ» информацию о том, что его представитель просил руководство клуба пересмотреть условия контракта. Ранее об этом сообщал телеграм-канал «цУЕФА».

— Разговоры о контракте? Впервые об этом слышу. Если бы это было правдой, я бы об этом сказал. Думаю, кто-то просто удочку закидывает какую-то. Для чего? Не знаю.

— То есть у вас еще год контракта и все нормально?

— Да, нужно смотреть вперед, радовать болельщиков хорошей игрой и победами.

Ордец выступает за «Динамо» с июля 2019 года. В сезоне-2020/21 28-летний украинец провел 24 матча в составе бело-голубых, на его счету 1 гол.

(Севастиан Терлецкий)