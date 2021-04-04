Тихонов прокомментировал отставку Мусаева: «Подобный исход назревал»

Экс-тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал отставку Мурада Мусаева после поражения от «Ахмата» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (0:5).

«Отставка — это решение самого Мусаева, — сказал Тихонов «СЭ». — Возможно, подобный исход назревал, потому что последние игры были такими. Возможно, с руководством была определенная договоренность по подобным случаям. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать все происходящее».

Также российский специалист оценил возможный приход Виктора Гончаренко на смену Мусаеву.

«У нас знаете, как бывает — приходит тренер и сначала получается, потом нет и он уходит. На его место приходит иностранец — у него сначала не получается, а потом вроде бы хорошо. Не знаю, как Гончаренко в «Краснодаре» будет выглядеть. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий разберется, что ему нужно делать. Мне не совсем этично говорить о тренерах», — добавил Тихонов.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.

По информации «СЭ», главный (но не единственный в списке) кандидат на замену Мусаева — бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

(Артем Бухаев)