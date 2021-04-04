Тихонов прокомментировал отставку Мусаева: «Подобный исход назревал»
Экс-тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал отставку Мурада Мусаева после поражения от «Ахмата» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (0:5).
«Отставка — это решение самого Мусаева, — сказал Тихонов «СЭ». — Возможно, подобный исход назревал, потому что последние игры были такими. Возможно, с руководством была определенная договоренность по подобным случаям. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать все происходящее».
Также российский специалист оценил возможный приход Виктора Гончаренко на смену Мусаеву.
«У нас знаете, как бывает — приходит тренер и сначала получается, потом нет и он уходит. На его место приходит иностранец — у него сначала не получается, а потом вроде бы хорошо. Не знаю, как Гончаренко в «Краснодаре» будет выглядеть. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий разберется, что ему нужно делать. Мне не совсем этично говорить о тренерах», — добавил Тихонов.
37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.
По информации «СЭ», главный (но не единственный в списке) кандидат на замену Мусаева — бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю