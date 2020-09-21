Защитник «Динамо» Иван Ордец в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы. Бело-голубые проиграли тбилисскому «Локомотиву» в матче 2-го раунда Лиги Европы (1:2).

— Был ли разговор в команде после вылета из Лиги Европы? После таких игр тяжело что-то говорить, — заявил «СЭ» Ордец. — Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая заведомо слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было. 100 процентов — это самое позорное поражение в моей карьере. Видел баннер болельщиков на игре с «Ахматом» (фанаты вывесили ироничную надпись: «Спасибо за евросезон» — Прим. «СЭ»), но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше. (Севастиан Терлецкий)