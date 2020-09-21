Защитник «Динамо» Ордец о победе над «Ахматом»: «Рисунок игры был не очень качественный»

Защитник «Динамо» Иван Ордец после победы над «Ахматом» (1:0) в 8-м туре Тинькофф-РПЛ в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что его команде удалось реабилитироваться после нескольких неудачных матчей. Футболист стал автором единственного мяча в добавленное ко второму тайму время.

— Очень тяжелая игра, — сказал Ордец. — В первую очередь, хотелось порадовать своих болельщиков. Предыдущие два матча мы плохо сыграли, проиграли. Хотелось реабилитироваться. Сегодня это удалось, но рисунок игры был не очень качественный. Могли пропустить, но Антон Шунин очень здорово сыграл. Выручил нас в нужный момент, вытаскивал мертвые мячи. Главное, что сегодня не пропустили — это было очень важно для нас.

Стало ли удаление решающим фактором? Не думаю. После забитого гола «Ахмат» стал нас поддавливать, создавать моменты. Могли сравнять счет, но Антон (Шунин) — просто молодец.

Спад у «Динамо»? Такое бывает у любой команды. Каждый из нас сегодня нашел в себе силы выйти на поле и показать себя, продемонстрировать характер. Бились друг за друга, подбирали мячи, выигрывали подборы. (Севастиан Терлецкий)