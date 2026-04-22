Маричаль назвал Кордобу, Даку и Хиля самыми неудобными нападающими в РПЛ

Защитник «Динамо» Николас Маричаль назвал трех нападающих в чемпионате России, против которых сложнее всего играть.

«На первое место поставлю Джона Кордобу, на второе — Даку. И если брать этот сезон, то третье место займет Брайан Хиль из «Балтики», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Маричаля.

Маричаль выступает за «Динамо» с 2022 года. Его предыдущей командой был «Насьональ».

В сезоне-2025/26 уругвайский защитник провел 31 матч за московскую команду во всех турнирах, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.

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