Мартинс — о работе с Карседо в «Спартаке»: «Все складывается отлично. Очень много перемен в деталях»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился впечатлениями от работы в московской команде под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо.

52-летний специалист возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

«Все складывается отлично. Мы узнали друг друга на сборах, познакомились с тренерскими идеями и принципами. Работать интересно, тренировки разнообразные. Важно, что главный тренер максимально вовлечен в процесс. И пусть сам я пока играю не так часто, но выкладываюсь всегда на сто процентов», — приводит пресс-служба красно-белых слова Мартинса.

Также футболист рассказал, что именно изменил Карседо в «Спартаке».

«Очень много перемен в деталях. Мы отрабатываем множество аспектов в защите, до мельчайших подробностей обсуждаем расстановку игроков, перемещения, стандартные положения. Тренер старается вовлечь в это всех без исключения, чтобы у команды была позитивная энергия и мы получали настоящее удовольствие на поле. Вот здесь вижу улучшения», — добавил он.

Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2025/26 29-летний полузащитник провел 30 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

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