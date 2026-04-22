«Динамо» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45 мск

«Динамо» и «Рубин» сыграют в чемпионате России 22 апреля

«Динамо» и «Рубин» сыграют в 26-м туре чемпионата России в среду, 22 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 25 туров Премьер-лиги «Динамо» набрало 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Рубин» с 35 очками располагается на восьмой строчке в чемпионате России.

В 25-м туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» — 1:1, команда из Казани сыграла вничью с «Акроном» — 1:1.

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