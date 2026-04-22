Маричаль — о своей результативности: «Голы придали мне еще больше уверенности в себе»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль прокомментировал свою результативность в сезоне-2025/26.

25-летний уругваец забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

«Да, раньше мне голы не давались, а в этом сезоне их уже пять, и это очень позитивный момент для меня лично, потому что теперь я помогаю команде и в этом компоненте. Наверное, это говорит о моем прогрессе, и это здорово», — приводит пресс-служба клуба слова Маричаля.

Также футболист поделился мнением о том, поможет ли его универсальность и высокая результативность пробиться в сборную Уругвая на чемпионат мира-2026.

«Возможно, поможет. Сейчас я себя отлично чувствую, и эти голы придали мне еще больше уверенности в себе. Так что буду работать каждый день, чтобы показать себя тренерам сборной, и буду ждать вызов. Хотя я понимаю, что есть много сильных уругвайских защитников и попасть в команду на чемпионат мира будет непросто», — добавил он.

Маричаль выступает за «Динамо» с 2022 года. Его предыдущей командой был «Насьональ».

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