Защитник «Динамо» Маричаль: «На нас всегда лежит ответственность, ведь мы играем за великий клуб»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль объяснил свое эмоциональное поведение в концовке матча 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1).

«Я так отреагировал, потому что мы очень хотели победить, а соперник задерживал мяч и не давал начинать атаку. Но это все эмоции, которые остаются на поле, после игры все было нормально», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Маричаля.

Также футболист ответил, накладывает ли на команду дополнительную ответственность тот факт, что матч с «Рубином» в 26-м туре будет посвящен дню рождения «Динамо».

«Думаю, что да. Жаль, что не смогли победить непосредственно в день рождения клуба, но теперь у нас есть шанс исправиться и порадовать болельщиков, которые придут на стадион. На нас в принципе всегда лежит большая ответственность, ведь мы играем за великий клуб и должны всегда стараться побеждать», — отметил он.

Матч между «Динамо» и «Рубином» пройдет в среду, 22 апреля, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

Бело-голубые с 35 очками располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.

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