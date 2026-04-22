«Спартак» поздравил Карреру с 62-летием

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера Массимо Карреру с днем рождения.

В среду, 22 апреля, итальянскому специалисту исполнилось 62 года.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В 2017 году он впервые за 16 лет выиграл с командой золотые медали чемпионата России, а затем завоевал Суперкубок страны.