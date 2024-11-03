Защитник «Динамо» Махачкала Кагермазов заявил, что не отказался бы от предложения «Зенита»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов рассказал «СЭ», как бы отреагировал на предложение «Зенита».

«От таких предложений не отказываются. Мы в детстве занимались футболом и всегда мечтали играть в топах и грандах российского футбола. Наверное, «Зенит» в последние десять лет является лучшим клубом. Говорить сейчас о таком предложении не приходится, но отказать будет сложно. У меня никакой ненависти к этому клубу нет», — сказал Кагермазов «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ Кагермазов сыграл 14 матчей и отметился одним голом. Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.