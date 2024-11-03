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Сегодня, 11:08

Бонгонда считает, что Барко стал лидером «Спартака»

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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о роли аргентинского хавбека команды Эсекьеля Барко.

«Барко стал лидером «Спартака» с первого дня в команде. Он — топ-игрок, такой, каким был Квинси. Он всегда может помочь коллективу», — приводит слова игрока Legalbet.

25-летний Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» летом 2024 года за 14 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за красно-белых, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами. «Спартак» после 14 туров РПЛ занимает пятую строчку турнирной таблицы с 25 очками.

Источник: Legalbet.ru
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
Эсекьель Барко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
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 - : -
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