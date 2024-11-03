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Колыванов: «Динамо» в обороне нужны мужички попроще. Так играть нельзя»

Алина Савинова
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Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мыслями о выступлении бело-голубых в нынешнем сезоне.

«У «Динамо» красивый, быстрый футбол, но проблема одна — оборона. Так играть нельзя. Футболисты не дорабатывают в середине поля, возле своей штрафной, нужно играть ближе, не оставлять пространств, не давать себя обыгрывать. Поэтому постоянно в их ворота залетают голы. «Динамо» в обороне нужны мужички попроще, которые, может быть, не так здорово играют, но умеют отбирать мячи. Думаю, однозначно в зимнее трансферное окно какие-то перемены будут. А чтобы взять кого-то, придется кого-то отдать», — цитирует Колыванова Legalbet.

После 14 туров РПЛ «Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 1 : 1
2.11 18:00
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Локомотив – Рубин
 1 : 0
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ЦСКА – Спартак
 0 : 2
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Акрон – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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Джон Кордоба

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П
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Зенит

 6
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