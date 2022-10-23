Защитник «Динамо» Даса: «Яшин — легенда. Одержать победу в его день рождения — это честь»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» высказался о специальной форме бело-голубых на матч против «Локомотива», которая была приурочена ко дню рождения Льва Яшина.

«Играть в футболках, которые приурочены ко дню рождения Яшина — это особенный момент для клуба. Он — легенда. Для всей футбольной истории. Для нас честь одержать победу в день его рождения», — сказал Даса «СЭ».

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России