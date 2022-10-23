В воскресенье, 23 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Химки» идут 15-ми — 9 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.