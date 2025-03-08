Роша: «ЦСКА должен всегда выходить на поле с единственной целью — побеждать»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Химками» (1:0). 30-летний бразилец стал автором единственного гола в этой игре.

— Мы — ЦСКА, мы должны всегда выходить на поле с единственной целью — побеждать. У нас сегодня еще были шансы забить. К сожалению, мы их не реализовали. Будем продолжать работать.

— Успели познакомиться с Вильягрой?

— Да, мы уже его поздравили. Уверен, он нам сильно поможет. Надеемся, что он уже скоро начнет тренироваться вместе с нами, будем нам помогать.

— Как оцените голевую подачу от Миралема?

— Мы очень много тренируемся и отрабатываем стандарты на тренировках. Нам повезло, что смогли забить. Ваня еще хорошо подавал. Надо отдохнуть и думать о предстоящем матче с «Динамо».

Армейцы набрали 35 очков и занимают шестое место в РПЛ. Следующий матч в чемпионате команда проведет 16 марта против «Акрона».

(Дарик Агаларов)