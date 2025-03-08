«Факел» о ситуации с Венделом: «На наш взгляд, нет конкретики, которая подтверждает дискриминацию»

В «Факеле» не увидели подтверждения дискриминации в ситуации с Венделом

Пресс-служба «Факела» прокомментировала ситуацию с удалением полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ.

27-летний бразилец получил прямую красную карточку во втором тайме за неприличный жест в адрес соперника. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из футболистов «Факела» оскорбил Вендела жестами, «изображая макаку».

«На наш взгляд, на этих кадрах нет никакой конкретики, которая подтверждает дискриминационное поведение. Здесь всё вперемешку — гул и свист недовольных ходом игры болельщиков. Но говорить однозначно, что здесь есть дискриминация, мы не можем», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Факела».

Из-за удаления Венделу грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.