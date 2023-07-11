Бышовец назвал проблемную позицию в «Спартаке»

Бывший тренер национальной команды России Анатолий Бышовец считает, что для «Спартака» важно укрепить оборону, а не атакующую линию.

«В атаке у «Спартака» иногда случаются проблемы, но не так часто, как в обороне. Медина усилит атаку, но в защите вряд ли поможет. Красно-белым в целом надо усилить оборону и определиться, кто в команде вратарь номер один. Вратарская проблема видна уже не первый год. Разницы между Селиховым и Максименко нет — они оба небезгрешны. Но доверие тренера добавит кому-то уверенности. Конечно, нужен центральный защитник, но это проблема не только «Спартака». В нашей стране почти не осталось, кто бы мог отвечать всем требованиям», — цитирует Быщовца Legalbet.

Ранее из ЦСКА в «Спартак» перешел 26-летний полузащитник Хесус Медина, подписав контракт с красно-белыми до лета 2026 года.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.