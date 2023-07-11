Бышовец назвал проблемную позицию в «Спартаке»
Бывший тренер национальной команды России Анатолий Бышовец считает, что для «Спартака» важно укрепить оборону, а не атакующую линию.
«В атаке у «Спартака» иногда случаются проблемы, но не так часто, как в обороне. Медина усилит атаку, но в защите вряд ли поможет. Красно-белым в целом надо усилить оборону и определиться, кто в команде вратарь номер один. Вратарская проблема видна уже не первый год. Разницы между Селиховым и Максименко нет — они оба небезгрешны. Но доверие тренера добавит кому-то уверенности. Конечно, нужен центральный защитник, но это проблема не только «Спартака». В нашей стране почти не осталось, кто бы мог отвечать всем требованиям», — цитирует Быщовца Legalbet.
Ранее из ЦСКА в «Спартак» перешел 26-летний полузащитник Хесус Медина, подписав контракт с красно-белыми до лета 2026 года.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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