Гусев: «Мы понимали, что открыто играть с ЦСКА будет непрофессионально»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал крупную победу над ЦСКА (4:1) в выездном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Специалист отметил качественную подготовку команды и реализацию моментов.

«Мы понимали, что открыто играть с ЦСКА будет непрофессионально. Если давать большое пространство, то создадут много проблем, но мы не то чтобы играли вторым номером, были задания, которые команда должна была выполнять, — цитирует ТАСС Гусева. — Прежде всего не дать пространство Кириллу Глебову, Данилу Круговому и Лусиано Гонду, когда он играл».

Гусев признался, что верил в успех, наблюдая за подготовкой игроков.

«Я видел, как команда готовится, понимал, на что способны. Но так складываются игры, что мы используем моменты, хорошо их реализуем, ты всегда надеешься на лучшее. Что касается [вратаря] Курбана Расулова, то там действительно у него были судороги», — сказал тренер.

«Динамо» во второй части сезона одержало три победы в трех матчах во всех турнирах с разницей мячей 13:3.

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