Защитник ЦСКА Рядно проходит просмотр в «Балтике»

«Балтика» объявила о том, что защитник ЦСКА Михаил Рядно проходит просмотр на втором тренировочном сборе в Турции.

Также в расположение калининградской команды прибыли полузащитник «Пансерраикоса» Виктор Румянцев и хавбек «Динамо» из Санкт-Петербурга» Георгий Макаров.

20-летний Рядно в сезоне-2025/26 провел за ЦСКА 1 матч. Всего на его счету 13 матчей за армейцев, в которых он забил один гол и сделал один результативный пас.