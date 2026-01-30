«Крылья Советов» объявили о переходе форварда «Астаны» Чинеду

Нападающий «Астаны» Джеффри Чинеду перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарской команды.

Соглашение с 28-летним нигерийцем рассчитано до конца 2027 года.

Чинеда играл за «Астану» с июля 2024 года. Он провел за казахстанскую команду 54 матча, забил 27 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее он выступал за «Лахти» (Финляндия), «Работнички» (Северная Македония), «Нарва» (Эстония), «Олимпик» (Украина), «Раднички» (Сербия), «Ляонин Тиерен» (Китай) и «Бесу» (Албания).