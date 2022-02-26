Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2) назвал цели команды на оставшуюся часть сезона. По его словам, нужно выиграть Кубок России.

— Какие цели ставите сейчас перед собой с учетом дальнейшего календаря?

— Конечно, хотелось начать по-другому. Знали о том, что календарь будет очень тяжелый. Этих матчи не нужно бояться. Мы не сдаемся. Сейчас наш моральный дух немного ниже. Мы должны от матча к матчу сокращать отставание. Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы — наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Кубанью» (2 марта). В 1/8 финала Лиги Европы красно-белые встретятся с «Лейпцигом» (10 марта).