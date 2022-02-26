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«Выиграть Кубок России, а Лига Европы — наша мечта». Ваноли назвал цели «Спартака» после поражения от ЦСКА

Ваноли заявил, что «Спартаку» поставлена цель выиграть Кубок России
Роман Шишов
Корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2) назвал цели команды на оставшуюся часть сезона. По его словам, нужно выиграть Кубок России.

— Какие цели ставите сейчас перед собой с учетом дальнейшего календаря?

— Конечно, хотелось начать по-другому. Знали о том, что календарь будет очень тяжелый. Этих матчи не нужно бояться. Мы не сдаемся. Сейчас наш моральный дух немного ниже. Мы должны от матча к матчу сокращать отставание. Я говорил, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи. Для нас поставлена цель выиграть Кубок России. А Лига Европы — наша мечта. Мы уже добились в этом турнире исторического результата. Нужно смотреть вперед. Мы должны работать над психологией победителя.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» сыграет с «Кубанью» (2 марта). В 1/8 финала Лиги Европы красно-белые встретятся с «Лейпцигом» (10 марта).

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
4
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Гамид Агаларов

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 13
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Артем Дзюба

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 10
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П
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Зенит

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