Защитник ЦСКА Лукин: «Спасибо Челестини и тренерскому штабу за доверие»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин обратился к бывшему главному тренеру армейцев Фабио Челестини.

«Спасибо Фабио и тренерскому штабу за этот опыт, доверие и то, сколько полезных знаний было получено за время совместной работы. Многое прошли вместе, желаю дальнейших успехов! Удачи, Мистер», — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.