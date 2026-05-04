Фоменко о возвращении в ЦСКА вместе с Федотовым: «Думаю, это вряд ли произойдет»

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в армейский клуб вместе с Владимиром Федотовым.

— Вы упомянули, что виделись с Федотовым. Не звали вас вдвоем обратно в ЦСКА?

— Нет, таких разговоров не было. Думаю, возвращение вряд ли произойдет.

— Владимир Валентинович говорил, что на все воля Божья, но к работе в принципе готов.

— Значит, так и есть. Тяжело что-то тут добавить.

59-летний Федотов возглавлял армейцев с июня 2022 по июнь 2024 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России и стал серебряным призером РПЛ в сезоне-2022/23. Олег Фоменко входил в тренерский штаб армейцев.

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