Фоменко о возвращении в ЦСКА вместе с Федотовым: «Думаю, это вряд ли произойдет»
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в армейский клуб вместе с Владимиром Федотовым.
— Вы упомянули, что виделись с Федотовым. Не звали вас вдвоем обратно в ЦСКА?
— Нет, таких разговоров не было. Думаю, возвращение вряд ли произойдет.
— Владимир Валентинович говорил, что на все воля Божья, но к работе в принципе готов.
— Значит, так и есть. Тяжело что-то тут добавить.
59-летний Федотов возглавлял армейцев с июня 2022 по июнь 2024 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России и стал серебряным призером РПЛ в сезоне-2022/23. Олег Фоменко входил в тренерский штаб армейцев.
«В последних играх ребята были пустые...» Экс-тренер ЦСКА — об уходе Челестини, кубковом дерби и будущем клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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