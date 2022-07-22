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Сегодня, 14:35

Дивеев рассказал, как ЦСКА готовился к сезону под руководством Федотова

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как проходила предсезонная подготовка команды. По словам 22-летнего россиянина, ему нравятся тренировки под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.

«Гораздо больше стало бега, как и упражнений на контроль мяча, на технику, — приводит слова Дивеева пресс-служба московского клуба. — Теперь чаще качаемся в тренажерке. В целом мне нравится, все отлично! В молодежной команде «Уфы» мы бежали 300, 600, 900, 1200 и 1500 метров, две или три серии — в общем, на дистанцию, было тяжеловато. А сейчас — больше на «старт-стоп» и торможение. Мне, как габаритному футболисту, это еще сложнее: все время останавливаться, опять набирать. Я большой, высокого роста, пока развернусь».

В первом туре Российской премьер-лиги армейцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0. Во втором туре красно-синие примут «Сочи». Матч состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
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Г
Максим Глушенков

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П
Ильнур Альшин

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 1
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Крылья Советов

 1
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Химки

 1
И К Ж
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Спартак

 1 0 0
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Нижний Новгород

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