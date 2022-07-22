Дивеев рассказал, как ЦСКА готовился к сезону под руководством Федотова

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как проходила предсезонная подготовка команды. По словам 22-летнего россиянина, ему нравятся тренировки под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.

«Гораздо больше стало бега, как и упражнений на контроль мяча, на технику, — приводит слова Дивеева пресс-служба московского клуба. — Теперь чаще качаемся в тренажерке. В целом мне нравится, все отлично! В молодежной команде «Уфы» мы бежали 300, 600, 900, 1200 и 1500 метров, две или три серии — в общем, на дистанцию, было тяжеловато. А сейчас — больше на «старт-стоп» и торможение. Мне, как габаритному футболисту, это еще сложнее: все время останавливаться, опять набирать. Я большой, высокого роста, пока развернусь».

В первом туре Российской премьер-лиги армейцы на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве одержали победу над «Уралом» со счетом 2:0. Во втором туре красно-синие примут «Сочи». Матч состоится в субботу, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени.