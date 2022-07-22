Хусаинов прокомментировал работу Безбородова в матче «Ахмат» — «Спартак»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе Владислава Безбородова в матче стартового тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

— Эпизод с Соболевым — сложный, — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт». — Мы не были на стадионе. Может, Безбородов свистнул, когда Соболев вступил в контакт с Шелия. После остановки игры нельзя уже ничего. О пенальти там не может быть разговора. Другой момент — красная или желтая карточка. Была агрессия или не была. Если был умысел в действиях Шелия, — это добавка к желтой карточке, ближе к красной.

— Конечно, был. Но Экспертно-судейская комиссия РФС решила: не было «чрезмерной силы».

— Ну вот видите. Все это зависит от твердости характера арбитра во время матча. От того, какого цвета майка у игрока, нарушившего правило, от названия команды, от того, в каком городе судишь, как тебя приняли — много факторов.

— В эпизоде с удалением Рыбуса арбитр хоть не ошибся?

— Безбородов — опытный арбитр. Но нет предела совершенству, как говорится. Вот возник момент с Рыбусом, он остановил соперника руками. Напряжение в воздухе витало. Нас учили: если идет напряжение, эскалация на любой минуте, чтобы избежать резких действий со стороны игроков, надо прибежать в центр эпизода и встать между ними: «Тихо, я здесь, все закончили!» Безбородов стоял, наблюдал за сценой со стороны. В итоге игрок «Спартака» выбил мяч, имея уже карточку. Первую он получил по делу, второй можно было бы избежать.

— Если бы Безбородов прибежал на место событий?

— Да. Для меня это провокационный момент с его стороны: ну давай, дескать, психуй дальше, сделай еще что-нибудь, я тебя накажу — словно давал он понять Рыбусу. Это симпатия к хозяевам поля. А так и не придерешься к арбитру... «Ребята, я все сделал, согласно правилам, ко мне какие претензии?»

19 июля стало известно, что «Спартак» обратился в Экспертно-судейской комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку, в том числе второй желтой карточке Рыбусу.