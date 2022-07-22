Хусаинов прокомментировал работу Безбородова в матче «Ахмат» — «Спартак»
Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе Владислава Безбородова в матче стартового тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).
— Эпизод с Соболевым — сложный, — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт». — Мы не были на стадионе. Может, Безбородов свистнул, когда Соболев вступил в контакт с Шелия. После остановки игры нельзя уже ничего. О пенальти там не может быть разговора. Другой момент — красная или желтая карточка. Была агрессия или не была. Если был умысел в действиях Шелия, — это добавка к желтой карточке, ближе к красной.
— Конечно, был. Но Экспертно-судейская комиссия РФС решила: не было «чрезмерной силы».
— Ну вот видите. Все это зависит от твердости характера арбитра во время матча. От того, какого цвета майка у игрока, нарушившего правило, от названия команды, от того, в каком городе судишь, как тебя приняли — много факторов.
— В эпизоде с удалением Рыбуса арбитр хоть не ошибся?
— Безбородов — опытный арбитр. Но нет предела совершенству, как говорится. Вот возник момент с Рыбусом, он остановил соперника руками. Напряжение в воздухе витало. Нас учили: если идет напряжение, эскалация на любой минуте, чтобы избежать резких действий со стороны игроков, надо прибежать в центр эпизода и встать между ними: «Тихо, я здесь, все закончили!» Безбородов стоял, наблюдал за сценой со стороны. В итоге игрок «Спартака» выбил мяч, имея уже карточку. Первую он получил по делу, второй можно было бы избежать.
— Если бы Безбородов прибежал на место событий?
— Да. Для меня это провокационный момент с его стороны: ну давай, дескать, психуй дальше, сделай еще что-нибудь, я тебя накажу — словно давал он понять Рыбусу. Это симпатия к хозяевам поля. А так и не придерешься к арбитру... «Ребята, я все сделал, согласно правилам, ко мне какие претензии?»
19 июля стало известно, что «Спартак» обратился в Экспертно-судейской комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку, в том числе второй желтой карточке Рыбусу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1