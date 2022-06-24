Дивеев: «Игроки ЦСКА на медосмотре еще не знали, что в команде поменяется тренер»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером команды.
15 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним россиянином. Вместе со специалистом в тренерский штаб московского клуба вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».
«Игроки ЦСКА на медосмотре еще не знали, что в команде поменяется тренер, — приводит слова Дивеева ТАСС. — После завершения сезона догадывались, наверное, мы тоже читали то, что писали в СМИ, кто может быть, кто не может. Потом, когда сборы начались, произошло официальное объявление и тренера добавили в чат».
Защитник рассказал оценил нагрузки на сборах при новом главном тренере.
«Нагрузки на этих сборах стал стали больше, интенсивность стала очень высокой. А так, пока все то же самое, тактику мы не разбираем, потому что на первом сборе акцент больше на физике, на выносливости», — сказал он.
Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
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15
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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