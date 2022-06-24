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Дивеев: «Игроки ЦСКА на медосмотре еще не знали, что в команде поменяется тренер»

Дивеев заявил, что игроки ЦСКА на медосмотре не знали о назначении Федотова
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером команды.

15 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним россиянином. Вместе со специалистом в тренерский штаб московского клуба вошли Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

«Игроки ЦСКА на медосмотре еще не знали, что в команде поменяется тренер, — приводит слова Дивеева ТАСС. — После завершения сезона догадывались, наверное, мы тоже читали то, что писали в СМИ, кто может быть, кто не может. Потом, когда сборы начались, произошло официальное объявление и тренера добавили в чат».

Защитник рассказал оценил нагрузки на сборах при новом главном тренере.

«Нагрузки на этих сборах стал стали больше, интенсивность стала очень высокой. А так, пока все то же самое, тактику мы не разбираем, потому что на первом сборе акцент больше на физике, на выносливости», — сказал он.

Первый сбор ЦСКА продлится с 15 по 24 июня, второй — с 26 июня по 7 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15020653
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Дивеев
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