Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:30

«Нужен налог на легионеров». Босс «Торпедо» Менжинский предлагает ввести новую пошлину

Босс «Торпедо» Менжинский предлагает ввести пошлину на легионеров
Вячеслав Короткин
,  
Виталий Айрапетов
,  
Константин Алексеев
Читать «СЭ» в
ФК &amp;quot;Торпедо&amp;quot;.
Фото Сайт ФК &quot;Торпедо&quot;

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал о миссии команды, а также заявил, что легионеры не дают развиваться молодым российским игрокам.

— Миссия «Торпедо» — делать ставку на своих игроков. На мой взгляд, легионеры в российском футболе — это скорее минус, чем плюс.

— Почему?

— Потому что они не дают развиваться нашим молодым ребятам. Закрывают им дорогу. Возможно, стоит ввести какую-то пошлину.

— На что или на кого?

— Вот ты покупаешь иностранца — заплати пошлину в фонд развития российского футбола. Как-то так. Нормальная тема. Допустим, миллион рублей за трансфер иностранца. Деньги пойдут на детско-юношеские школы.

23 июня исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. «Торпедо» вошел в число команд, которые в предстоящем сезоне будут играть в чемпионате России.

Полное интервью Сергея Менжинского «СЭ» читайте здесь

ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Виктор Мозес и еще пять футболистов, которые могут расторгнуть контракты и сбежать из России
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — каким он должен быть?
ФИФА грабит российский футбол. У РПЛ воруют легионеров
Никто из легионеров «Спартака» не изъявлял желания покинуть Россию
Кавазашвили — о новом лимите на легионеров в РПЛ: «Как можно разрешать такое количество иностранцев в команде»
Титов сообщил, что гимнаст Куляк подаст апелляцию на дисквалификацию до 7 июня
Внесены изменения в лимит на легионеров в российском футболе
Расширения РПЛ не будет — а что с Кубком лиги и новым лимитом? Отвечает Александр Дюков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дивеев: «Игроки ЦСКА на медосмотре еще не знали, что в команде поменяется тренер»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости