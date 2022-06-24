«Нужен налог на легионеров». Босс «Торпедо» Менжинский предлагает ввести новую пошлину

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский в редакции «СЭ» рассказал о миссии команды, а также заявил, что легионеры не дают развиваться молодым российским игрокам.

— Миссия «Торпедо» — делать ставку на своих игроков. На мой взгляд, легионеры в российском футболе — это скорее минус, чем плюс.

— Почему?

— Потому что они не дают развиваться нашим молодым ребятам. Закрывают им дорогу. Возможно, стоит ввести какую-то пошлину.

— На что или на кого?

— Вот ты покупаешь иностранца — заплати пошлину в фонд развития российского футбола. Как-то так. Нормальная тема. Допустим, миллион рублей за трансфер иностранца. Деньги пойдут на детско-юношеские школы.

23 июня исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент и состав участников РПЛ сезона-2022/2023. «Торпедо» вошел в число команд, которые в предстоящем сезоне будут играть в чемпионате России.

Полное интервью Сергея Менжинского «СЭ» читайте здесь