«Зенит» показал, как Деян Ловрен тренируется в расположение клуба

Пресс-служба «Зенита» в Telegram-канале показала тренировку полузащитника команды Деяна Ловрена.

Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел всего 19 матчей.

В феврале, во время сборов «Зенита», Ловрен получил травму — у него возникли проблемы со связками голеностопа. Восстановление 32-летнего футболиста затянулось, и в итоге он не провел ни одного официального матча в 2022 году.

По итогам сезона-2021/22 «Зенита» досрочно стал чемпионом России в четвертый раз подряд.