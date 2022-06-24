«Зенит» показал, как Деян Ловрен тренируется в расположение клуба
Пресс-служба «Зенита» в Telegram-канале показала тренировку полузащитника команды Деяна Ловрена.
Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел всего 19 матчей.
В феврале, во время сборов «Зенита», Ловрен получил травму — у него возникли проблемы со связками голеностопа. Восстановление 32-летнего футболиста затянулось, и в итоге он не провел ни одного официального матча в 2022 году.
По итогам сезона-2021/22 «Зенита» досрочно стал чемпионом России в четвертый раз подряд.
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