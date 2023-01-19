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Сегодня, 16:05

Защитник ЦСКА Гайич получил повреждение перед началом товарищеского матча с «Оренбургом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему защитник Милан Гайич был исключен из стартового состава на товарищеский матч против «Оренбурга».

«На предматчевой разминке Милан Гайич почувствовал небольшой дискомфорт в области мышц бедра. Профилактически сняли его с матча. Все хорошо, но мера профилактическая», — приводит слова Безуглова пресс-служба красно-синих.

В нынешнем сезоне 26-летний серб провел в РПЛ 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.

Также из-за травмы товарищеский матч ЦСКА пропускает защитника Илья Агапов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Милан Гайич
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ФК ЦСКА (Москва)
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