Защитник ЦСКА Гайич получил повреждение перед началом товарищеского матча с «Оренбургом»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему защитник Милан Гайич был исключен из стартового состава на товарищеский матч против «Оренбурга».

«На предматчевой разминке Милан Гайич почувствовал небольшой дискомфорт в области мышц бедра. Профилактически сняли его с матча. Все хорошо, но мера профилактическая», — приводит слова Безуглова пресс-служба красно-синих.

В нынешнем сезоне 26-летний серб провел в РПЛ 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.

Также из-за травмы товарищеский матч ЦСКА пропускает защитника Илья Агапов.