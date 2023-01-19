Защитник ЦСКА Гайич получил повреждение перед началом товарищеского матча с «Оренбургом»
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему защитник Милан Гайич был исключен из стартового состава на товарищеский матч против «Оренбурга».
«На предматчевой разминке Милан Гайич почувствовал небольшой дискомфорт в области мышц бедра. Профилактически сняли его с матча. Все хорошо, но мера профилактическая», — приводит слова Безуглова пресс-служба красно-синих.
В нынешнем сезоне 26-летний серб провел в РПЛ 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.
Также из-за травмы товарищеский матч ЦСКА пропускает защитника Илья Агапов.
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|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|
Краснодар – Торпедо
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|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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Спартак
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Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|3
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