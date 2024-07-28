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Сегодня, 11:00

Защитник ЦСКА Гайич: «Считаю, что мы хорошо начали сезон»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» прокомментировал гостевую победу над «Пари НН» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Мы отлично сыграли против «Пари НН». Контролировали мяч, ход игры, имели достаточно голевых моментов. Самое главное — это первая победа в сезоне. Считаю, что мы хорошо начали сезон. У нас был тяжелый выезд в Ростов-на-Дону, там всегда тяжело играть. 4 очка за два матча — это хороший результат. Будем двигаться дальше», — сказал Гайич «СЭ».

ЦСКА после двух матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.

Милан Гайич
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Кр. Советов – Ростов
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Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
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Рубин – Зенит
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Факел – Акрон
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