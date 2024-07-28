Защитник ЦСКА Гайич: «Считаю, что мы хорошо начали сезон»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» прокомментировал гостевую победу над «Пари НН» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Мы отлично сыграли против «Пари НН». Контролировали мяч, ход игры, имели достаточно голевых моментов. Самое главное — это первая победа в сезоне. Считаю, что мы хорошо начали сезон. У нас был тяжелый выезд в Ростов-на-Дону, там всегда тяжело играть. 4 очка за два матча — это хороший результат. Будем двигаться дальше», — сказал Гайич «СЭ».

ЦСКА после двух матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками.