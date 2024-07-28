Слишкович заявил, что может продолжить карьеру в России

Боснийский тренер Владимир Слишкович рассказал «СЭ» о планах на будущее. 27 июля экс-тренер «Спартака» посетил матч 2-го тура РПЛ, в котором «Динамо» дома обыграло «Локомотив» (3:1).

— Пришел на матч посмотреть игру.

— Какие планы на будущее?

— Увидим.

— Увидим вас в роли главного тренера?

— Надеюсь.

— В российском чемпионате?

— Думаю, что да, — сказал Слишкович «СЭ».

41-летний Слишкович в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В конце мая «Спартак» объявил об уходе Слишковича, команду возглавил Деян Станкович.