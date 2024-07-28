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Сегодня, 10:46

Силкин — о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «Сам факт, что в таком режиме команда набирает очки — хорошо»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Локомотив» играл не хуже, и моментов создал даже больше. Но сам факт, что в таком режиме команда набирает очки — это хорошо. Время покажет, как долго это будет продолжаться", — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» набрало 6 очков и занимает второе место в таблице РПЛ, «Локомотив» — седьмой (3 очка).

В следующем матче бело-голубые встретятся в гостях со «Спартаком» 31 июля в рамках FONBET Кубка России, а «Локомотив» днем ранее в кубке сыграет дома с «Ростовом».

Константин Передерий

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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