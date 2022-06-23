Защитник ЦСКА Фукс продолжит восстановление в Бразилии из-за воспаления сухожилия
Защитник ЦСКА Бруно Фукс не может полноценно участвовать в тренировочном процессе из-за незначительного воспаления одного из сухожилий, сообщается на официальном сайте армейцев.
«Стартовое лечение Бруно начал еще в Бразилии под контролем медицинского штаба команды. После динамической оценки функционального состояния спортсмена было принято решение о продолжении реабилитации, которая займет еще около 3-4 недель. Реабилитацию защитник будет проходить на родине. В Бразилии он начал восстановление с использованием одной из самых современных ортобиологических методик, и клубом принято решение, что наиболее эффективно будет продолжить лечение с ее использованием и дальше. Параллельно с лечением, Бруно будет улучшать свои физические кондиции, что позволит ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации», — говорится в сообщении на сайте клуба.
В прошлом сезоне 23-летний защитник провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах.
23 июня сообщалось, что бразилец может вернуться в «Интернасиональ».
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