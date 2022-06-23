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«Спартак» показал фото первой тренировки Зиньковского в клубе

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото ФК «Спартак»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала фото первой тренировки новичка команды Антона Зиньковского.

«Антон уже вовсю тренируется с командой в Тарасовке!» — подписан пост в Telegram-канале красно-белых.

23 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним полузащитником до 31 мая 2027 года.

По итогам сезона-2021/22 Зиньковский в составе «Крыльев Советов» стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также он забил четыре гола.

Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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