«Спартак» показал фото первой тренировки Зиньковского в клубе

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала фото первой тренировки новичка команды Антона Зиньковского.

«Антон уже вовсю тренируется с командой в Тарасовке!» — подписан пост в Telegram-канале красно-белых.

23 июня «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним полузащитником до 31 мая 2027 года.

По итогам сезона-2021/22 Зиньковский в составе «Крыльев Советов» стал лучшим ассистентом чемпионата России — 11 голевых передач. Также он забил четыре гола.